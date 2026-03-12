UE alla canna del gas, il mio articolo su QualEnergia dedicato alle forniture

Ho scritto l’articolo “Alla canna del gas”, dedicato alle forniture UE di gas, prima dello scoppio della III guerra nel Golfo Persico: che ha notevolmente peggiorato la situazione. È uscito ieri, mercoledì 11 marzo sulla rivista Qualenergia.

Descrive come l’UE abbia sostituito la dipendenza dal gas russo con la dipendenza dal gas liquefatto statunitense, molto più caro e climalterante. Spiega che, nell’inverno ormai terminato, le scorte UE di gas sono scese a livelli mai toccati in tempi recenti. Illustra varie ragioni che avrebbero reso più difficile far scorta d’estate (come di solito avviene) in previsione della stagione fredda.

A queste difficoltà se ne sono aggiunte nel frattempo altre, e più gravi: la guerra e la chiusura dello stretto di Hormuz. Passa(va) attraverso Hormuz il gas liquefatto prodotto in Qatar e diretto verso l’UE e il resto del mondo.

Il gas liquefatto prodotto in Qatar rappresenta(va) circa il 20% di quello esportato a livello mondiale; il 6% di quello che l’UE acquista; il 30% di quello che l’Italia acquista.

Come sarà possibile, se dovesse perdurare questa situazione, far scorta di gas nell’UE in previsione dell’inverno 2026-27? Alla canna del gas davvero…