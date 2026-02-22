Trump abolisce per decreto gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici

Trump ha abolito per decreto gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici attraverso la cancellazione del cosiddetto “endangerment finding”. È il presupposto che gli consente di liquidare la pur carente legislazione statunitense per contenere le emissioni climalteranti.

È come se Giorgia Meloni volesse abolire per decreto gli effetti della forza di gravità.

Si sa dall’Ottocento che l’anidride carbonica intrappola nell’atmosfera il calore del sole, e dunque provoca l’aumento delle temperature. Lo hanno dimostrato già gli esperimenti effettuati nel 1856 da Eunice Foote (il suo lavoro in traduzione italiana) e poco dopo, nel 1959, da John Tyndall.

Queste sono proprio le basi. Su di esse si innestano le equazioni chimiche che mostrano come si forma anidride carbonica in seguito alla combustione di petrolio, gas, carbone.

Esistono vari altri gas climalteranti, come metano e protossido di azoto: molto più potenti, ma meno diffusi.

Sono arcinoti i legami fra Trump ed esponenti dell’industria dei combustibili fossili. Brutta cosa quando la politica contamina la scienza, o quando la scienza si inchina agli interessi economici che finanziano le ricerche.

La scienza è un procedimento rigoroso. È il metodo – l’unico di cui disponiamo – che ci consente di comprendere la realtà. Negli ultimi tempi si nota una crescente diffidenza nei suoi confronti. L’abolizione degli effetti nocivi dei cambiamenti climatici ad opera di Trump sarà un’altra bella picconata.

L’ “endangerment finding” (“accertamento del pericolo”) è una dichiarazione che, a seguito di una sentenza della Corte Suprema, lega i gas dell’effetto serra a rischi per la salute pubblica.

Costituisce la premessa giuridica indispensabile per il varo di tutta la legislazione USA (a mio avviso molto debole) per contenere le emissioni climalteranti. Ora questa legislazione può venir meno. Sono già stati cancellati gli standard relativi alle emissioni dei veicoli. Finanche l’abolizione dell’obbligo del sistema di start and stop sugli autoveicoli, una soluzione a costo irrisorio di pochi dollari e già assorbita dall’industria automotive.

