Rete elettrica, La sicurezza è rinnovabile

L’ultimo numero della rivista QualEnergia contiene un mio articolo dedicato all’importanza della rete elettrica e dell’integrazione delle rinnovabili nella rete elettrica in vista della sicurezza energetica e del contrasto alla crisi climatica.

Il medesimo tema è al centro del pacchetto reti proposto pochi giorni fa dalla Commissione europea: una proposta che, almeno stavolta, può essere un buon punto di partenza. I link ai documenti che compongono il pacchetto reti della Commissione europea sono in fondo a questo suo comunicato stampa.

Commentandola davanti all’assemblea plenaria del Parlamento europeo, ho affermato che “a livello microterritoriale le reti e le rinnovabili dovrebbero essere anche al servizio e a vantaggio delle comunità locali, della piccola generazione e accumulo distribuito e rese in grado soprattutto di operare by design in forma autonoma in caso di eventi disruptive di qualsiasi tipo, sia climatici che per attacchi ibridi o convenzionali”.

Il resto è su QualEnrgia. Nell’articolo spiego perché questa è una delle migliori forme di difesa e resilienza UE che possiamo realizzare. Di qui si sfoglia l’intero numero della rivista.