Volevano impedircelo. Abbiamo ugualmente creato l’intergruppo Pace del Parlamento europeo

Visto che il Parlamento europeo ha impedito la nascita di un intergruppo pace, venerdì scorso abbiamo istituito col fai-da-te l’intergruppo pace del Parlamento europeo. Ne fanno parte europarlamentari di varie forze politiche. C’è anche un video dell’agenzia Vista.

Abbiamo scelto la data tenendo presente che oggi, lunedì, il Consiglio europeo (l’organo UE con i leader dei Paesi europei) si riunisce per sancire, di fatto, la trasformazione dell’Unione europea. È nata come blocco economico. Diventa un blocco bellico.

Riassunto delle puntate precedenti. Gli intergruppi del Parlamento europeo non sono organi ufficiali, ma costituiscono un’occasione per scambiare opinioni e promuovere interesse pubblico e iniziative. Prima di Natale a Strasburgo sono nati 28 intergruppi. Riguardano temi importanti (contrasto alla povertà, malattie rare…) e un po’ meno importanti, come i vini e i prodotti alimentari.

L’intergruppo pace aveva raccolto l’adesione di tutti noi del M5S, che apparteniamo al gruppo politico europeo The Left. Inoltre, esponenti di varie nazionalità dei liberali di Renew, dei Verdi e di S&D, il gruppo del cosiddetto centrosinistra in cui si riconosce il PD italiano.

Oltre che da adesioni trasversali, la nascita di un intergruppo deve essere accompagnata dal sostegno formale di almeno tre gruppi politici europei.

Solo il nostro gruppo, The Left, lo ha dato.

I gruppi dei Verdi, Renew e S&D hanno negato l’appoggio, scaricando brutalmente i loro eurodeputati che volevano promuovere la pace.

Altri deputati di altri gruppi? Non pervenuti.

Così, appunto, abbiamo creato col fai-da-te l’intergruppo pace del Parlamento europeo. Ne abbiamo annunciato la nascita durante una conferenza stampa a Roma insieme (in ordine alfabetico ) ai colleghi Carolina Morace e Gaetano Pedullà M5S-The Left, e Marco Tarquinio, eletto come indipendente nelle file del PD-S&D. Collegati in teleconferenza, Ignazio Marino, Leoluca Orlando e Cristina Guarda dei gruppo dei Verdi europei, Giuseppe Lupo, Matteo Ricci tutti di PD- S&D. Qui sotto, un’immagine della conferenza stampa.

Hanno aderito formalmente all’Intergruppo anche Brando Benifei e Cecilia strada di PD-S&.

Vogliamo innanzitutto contrastare la corsa al riarmo UE, affinché non risucchi risorse pubbliche a scapito di pensioni, scuole, sanità per creare strumenti di morte da impiegare in Ucraina e non solo. Ma intendiamo anche approfondire questioni quali intelligenza artificiale, crisi climatica, migrazioni e deportazioni, in un’ottica di sostegno ad organismi internazionali quali ONU, UNRWA (l’agenzia ONU per i rifugiati) e Corte Penale Internazionale.

Inoltre, come ho dichiarato durante la conferenza stampa di Roma, l’intergruppo monitorerà le interferenze di attori esterni, palesi o meno, che fanno pressioni sull’Europa per trascinarla verso la guerra. Recentemente trasmissioni televisive, come Report, ci hanno messo in guardia, ma ci sono anche attori come il presidente Trump, che usa la leva dei dazi. Non si vuole che l’Europa sia una forza di pace. Sappiamo però di poter contare sulla maggioranza della popolazione, che è contraria alla guerra.

E mentre noi parliamo di pace, a Bruxelles si svolge un Consiglio (europeo) di guerra. Oltre ai leader degli Stati UE e ad esponenti della Commissione europea, partecipano il primo ministro britannico e il segretario della NATO.

Prenderanno decisioni, almeno orientative, in materia di finanziamento della produzione bellica. Secondo il commissario UE alla Difesa (carica istituita per la prima volta), servono 100 miliardi per armare l’Ucraina e l’intera UE.

Non è questa l’UE che vogliamo e – ne siamo convinti – non è questa l’UE che i cittadini europei vogliono.

È interesse dell’UE e dei cittadini europei essere in buoni rapporti con tutti e devolvere le risorse pubbliche non alle armi, ma alla spesa sociale e al sostegno della transizione ecologica, così da non scaricarne il peso sulle spalle dei cittadini stessi. L’intergruppo pace fai-da-te lavorerà con questo obiettivo.