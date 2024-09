Si torna al lavoro. La prima cosa da fare? Evitare una grande guerra

Si torna al lavoro. La prima cosa da fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Evitare una grande guerra e un’economia di guerra. Altrimenti qualsiasi azione per il clima o per altro non avrebbe più senso.

Al di là del rischio di riarmo e di austerity bellica, è necessario ridurre il prezzo dell’energia attraverso un modello di mercato energetico che distingua il prezzo del kilowattora prodotto dalle energie rinnovabili, che ha un costo basso e praticamente fisso, dal prezzo del kilowattora prodotto attraverso le energie fossili, il cui costo dipende dalle oscillazioni dei mercati ed è alto.

Attualmente nell’Unione europea tutta l’energia elettrica viene venduta al prezzo di quella più cara, ma necessaria per soddisfare la richiesta del mercato.

Finché questo non cambierà, i cittadini non avranno le bollette più basse e non comprenderanno la necessità di installare rinnovabili in Europa: come sarebbe necessario.