Nominato Coordinatore commissione itre

Per il gruppo The Left, del quale il M5S fa parte, sono stato nominato coordinatore della Commissione ITRE del Parlamento europeo. E’ la commissione che si occupa di industria, ricerca ed energia. Contestualmente Mario Furore è diventato coordinatore della Commissione Juri, o Giuridica.

“La Commissione Juri svolge un ruolo fondamentale all’interno del Parlamento europeo perché è titolare della verifica e del controllo della conformità degli atti dell’Unione europea. Con la sua attività tutela gli Stati membri, le prerogative degli enti locali e quelle di tutti i cittadini. Nessuno è al di sopra della legge: questa sarà la nostra bussola”, dice Mario Furore.

Da parte mia, ringrazio gli europarlamentari i membri della Commissione ITRE del gruppo The Left per questo importante riconoscimento che accetto con grande onore e responsabilità. Il lavoro di questa Commissione sarà cruciale per confermare gli obiettivi del Green Deal sulla corretta direzione e per una transizione ecologica che sia socialmente equa. Noi lavoreremo contro ogni politica basata sul greenwashing e per affermare un mercato elettrico europeo che sia trasparente, conveniente per tutti i cittadini e libero dalle fonti fossili e nucleari.

Sono i gruppi politici ad eleggere i coordinatori per le commissioni parlamentari. Essi rappresentano il leader politico di ciascun gruppo all’interno della commissione. Coordinano il punto di vista del loro gruppo sui temi all’esame della commissione. Inoltre, insieme al presidente e ai vicepresidenti, organizzano il lavoro della commissione stessa.

Foto