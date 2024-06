Maggio e aprile 2024, oltre la metà dell’elettricità in Italia è rinnovabile

Negli ultimi due mesi, le fonti rinnovabili hanno prodotto più della metà dell’energia elettrica utilizzata in Italia. Nel maggio appena concluso, le rinnovabili hanno coperto il 52,2% della domanda nazionale di energia elettrica: un record assoluto. In aprile erano arrivate al 51,2%. Davvero un grande balzo in avanti, visto che nel maggio e nell’aprile 2023 le percentuali erano state pari, rispettivamente, al 42,8% e al 36,5%.

Certo il meteo ha aiutato. Al Centro e al Sud – dove non piove a sufficienza – il cielo sereno ha messo le ali al fotovoltaico. Al contrario, al Nord la pioggia fin troppo abbondante ha riempito gli invasi e ha dato slancio all’idroelettrico.

Ha aiutato anche la maggior potenza installata (seppure insufficiente rispetto alle roadmap previste dal Green deal): +2586 GWh di fotovoltaico dall’inizio dell’anno.

Il resto lo dicono le tabelle e i grafici di Terna (la società che gestisce i flussi di elettricità sulla rete italiana) che sono qui riprodotti. In sostanza, negli ultimi due mesi idroelettrico, fotovoltaico ed eolico hanno assicurato il grosso della produzione rinnovabile.