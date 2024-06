Sporco segreto dell’UE sul gas liquefatto USA. Mia intervista a Fanpage

Fanpage desiderava sapere cosa penso a proposito di trattori (il vocabolo che di solito riassume le proteste degli agricoltori svoltesi in primavera), direttiva casa green, alluvioni, crisi energetica e altro ancora. Gliel’ho spiegato durante questa intervista. Ho anche colto l’occasione per esporre lo sporco segreto UE sul gas liquefatto statunitense.

A proposito dei cosiddetti trattori, ho voluto rimarcare che la categoria è effettivamente fra l’incudine e il martello: costi di produzione sempre più alti, prezzi di vendita tali da non coprire a volte neppure le spese. Spesso l’unica prospettiva per provare a salvarsi è l’iperproduzione con qualsiasi mezzo, compresi gli agrofarmaci dannosi per l’ambiente, per i consumatori e per gli stessi operatori agricoli. I contadini finiscono così per essere strumento e vittima di un sistema agroindustriale che ci avvelena e che stravolge ecosistemi e clima.

Ma soprattutto, ho voluto sottolineare durante l’intervista a Fanpage che energie rinnovabili ed Europa pacifica e prospera sono concetti fra loro strettamente legati, anche se in apparenza lontani. Infatti le rinnovabili, oltre ad essere la risposta alla crisi climatica, rendono possibile la generazione distribuita, che è legata a una prosperità diffusa. Inoltre costituiscono l’unica strada attraverso la quale l’Europa può compiere un atto strategico di autonomia dalla dipendenza geopolitica legata alle importazioni di idrocarburi, incamminandosi così verso la costruzione pacifica e consensuale di un nuovo assetto multipolare paritario.

Ho anche parlato del gas liquefatto statunitense, che ora Italia ed UE acquistano a piene mani al posto del gas russo e che ha un impatto sulla crisi climatica peggiore di quello del carbone. E’ uno degli sporchi segreti europei.

Stentate a crederci? Trovate qui lo studio, recentissimo. E’ l’unica cosa che ora aggiungo alla mia intervista, dal momento che in quella sede non erano previsti link. Su Fanpage invece trovate le mie risposte espresse in modo più articolato rispetto a come ora le ho riassunte.

