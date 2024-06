Il demone della guerra fa il bis. Nuovo spot elettorale bellico di von der Leyen

Il demone della guerra ha fatto il bis. Nuovo spot elettorale a sfondo bellico di Ursula von der Leyen, che io ho ribattezzato von der Luger. Luger, come la pistola dei tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Anche questo suo spot fa paura.

L’altra volta la propaganda elettorale di VDL era a base di giubbotto antiproiettile, aerei da guerra, truppe da sbarco e simili. Ora invece von der Luger si fa riprendere durante la visita a un rifugio antiaereo. Guardate che roba. A sinistra un fotogramma dello spot; a destra lo screenshot del testo che lo introduce, con relativa traduzione.

Normalmente in campagna elettorale un politico promette lavoro, ospedali, scuole e simili. Se possibile si fa riprendere mentre li inaugura tagliando il nastro. Lei, no. Von der Luger annuncia chiaro e tondo di voler portare nell’UE un “cambiamento di mentalità” per essere pronti alla guerra. Casomai servisse la “traduzione”, esse pronti alla guerra significa prepararla e non avere alcuna remora a farla: anche se la maggioranza dei cittadini europei è assolutamente contraria.

Il riarmo europeo non avvicina la pace: al contrario, rende più difficile la risoluzione diplomatica dei conflitti. Il riarmo europeo drena soldi dalle tasche dei cittadini e li trasforma in enormi profitti per pochi e potenti fabbricanti di morte e di distruzione

E’ urgente mandare a casa von der Luger e tutti quelli come lei: purtroppo ce ne sono tanti. Hanno già causato enormi danni all’UE. Il M5S ha inserito nel simbolo la parola “Pace”.

Io personalmente, se vorrete eleggermi, farò di tutto per impedire che la guerra e i demoni della guerra modellino il futuro dell’Europa e dei cittadini europei.