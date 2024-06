La mia adesione a “Anche gli animali votano”, perché non devono soffrire

Abbiamo certamente un problema con gli animali d’allevamento e prima che il film Food For Profit finisse in tv ho firmato le promesse “Anche gli animali votano” affinché non siano in Europa sottoposti a sofferenze. Ecco i punti sui quali mi sono impegnato. Ne ho parlato ieri, venerdì 10 maggio, durante un evento allo Spazio Europa di piazza Venezia 6, a Roma.

L’infografica qui sotto, rielaborata traducendo le didascalie in italiano, offre qualche dato aggiuntivo che deriva da una pubblicazione scientifica e mostra come in questo momento i mammiferi domestici presenti sulla Terra – mucche, pecore, maiali… – abbiano un peso complessivo che supera di oltre 10 volte il peso di tutti i mammiferi selvatici rimasti sul pianeta: elefanti, balene e scoiattoli compresi.

Ai mammiferi domestici bisognerebbe oltretutto aggiungere il pollame degli allevamenti, che non compare nell’illustrazione. Le attività umane hanno alterato gli ecosistemi fino a questo punto…

Gli allevamenti e le masse di esseri che essi contengono si gonfiano grazie a politiche disastrose basate sulla logica del profitto. Di conseguenza non si bada né degli squilibri ambientali né alle condizioni di vita che si producono all’interno dei capannoni.