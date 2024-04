Terzo per numero di emendamenti in tutto il Parlamento Europeo

La mia “pagella” elaborata dal sito MEPRanking, che misura con un algoritmo l’attività quantitativa di ciascuno dei 751 europarlamentari in varie attività.

Un “voto” niente male! Visto che l’attività legislativa ormai volge al termine, sono andato a vedere la “pagella” dei miei cinque anni al Parlamento europeo su MEP Ranking, un sito internet che misura con un algoritmo l’attività (quantitativa) dei 751 europarlamentari.

Risulta che per il numero di emendamenti presentati sono il terzo assoluto in tutto il Parlamento e il primo nella commissione parlamentare ITRE, della quale faccio parte e che si occupa di energia, industria, ricerca e telecomunicazioni. Un emendamento è la richiesta di modificare un testo legislativo o non legislativo. La presentazione degli emendamenti è il cuore dell’attività parlamentare. Certo, è possibile emendare anche le virgole, tanto per fare, è possibile visionare molti degli emendamenti fatti e il loro contenuto cercando in questo blog con la “parola chiave Tamburrano“.

La mia “pagella” completa dice che su 571 eurodeputati sono anche 27mo per il numero di interrogazioni scritte.

