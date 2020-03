PANDEMIA COVID19. Ultravioletti per il riuso delle mascherine in caso di scarsità

⚠️ In primo luogo NON tuti gli ultravioletti assicurano una efficace e rapida sterilizzazione. Tale sicurezza sia ha solo con l’utilizzo di ultravioletti di tipo C (UVC) con lunghezza d’onda inferiore ai 280 nanometri con lampade fluorescenti o a led specifiche. Pertanto lampade che producono ultravioletti di lunghezza d’onda superiore NON SONO IDONEE per la sterilizzazione (lampade per abbronzatura ad esempio) o lampade a luce viola per la polimerizzazione in campo dentale, per la ricostruzione delle unghie, per la cottura delle resine della stampa 3D. Questi tipi di lampade hanno infatti lunghezza d’onda superiore ai 400 nanometri